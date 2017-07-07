АЧС впервые обнаружена в Валдгалской и Лайдзеской волостях

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 26 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, в Валдгалской и Лайдзеской волостях Талсинского края болезнь обнаружена впервые, сообщила ПВС.

В Лайдзеской волости найдены два, в Валдгалской волости - один павший от АЧС кабан.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 673 кабанов в 153 волостях 67 краев.

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Как сообщалось, в этом году АЧС заболели также более 13 тыс. домашних свиней на двух крупных фермах.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.