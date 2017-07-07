Чакша допускает, что на позицию ЛАСВ влияют отдельные люди

Анда Чакша
 

Анда Чакша. Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

На позицию Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) в контексте забастовки и ее требований влияют отдельные люди, считает министр здравоохранения Анда Чакша.

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Она была удивлена, получив от ЛАСВ сообщение об отказе подписать соглашение, учитывая, что вчерашние переговоры действительно были очень конструктивными, и мы договорились по пунктам протокола, сказала министр агентству ЛETA.

Чакша сообщила, что ЛАСВ еще не подала свои возражения, и стало известно, что их можно ожидать только в понедельник, 10 июля.

«Тогда мы продолжим переговоры о том, что это за требования, и как разрешить ситуацию»,

- сказала она.

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Говоря о том, как изменилось мнение ЛАСВ, Чакша допускает, что есть отдельные люди, которые влияют на позицию ЛАСВ и в определенной мере диктуют свои условия.

На вопрос, принадлежат ли эти люди к самой организации, Чакша ответила утвердительно, учитывая, что ЛАСВ продолжает настаивать на увеличении капитации.

Как сообщалось, ЛАСВ не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать пока не планирует.

Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде сообщила, что предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся вчера встречи с премьер-министром ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы, но соглашения об увеличении суммы капитации все еще не достигнуто.

Вейде подчеркнула, что семейные врачи не намерены отступать от этого требования, однако в предложениях премьера есть только пункт о повышении зарплат в соответствии с планом реформы. Между тем для медиков очень важно добиться увеличения капитации, чтобы обеспечить содержание практик, расходы на которые с каждым годом растут.

Забастовочный комитет ЛАСВ готовит ответные предложения, которые продаст премьеру уже сегодня.

Также ассоциация просит Кучинскиса запланировать встречу с комитетом в начале следующей недели, чтобы рассмотреть его предложения.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.

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