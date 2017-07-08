Еврокомиссия признала Ригу одним из самых экономически-творческих городов Европы

Здание Латвийской художественной академии
 

Здание Латвийской художественной академии. Фото: Lita Krone / LETA

Еврокомиссия в первом издании «Обзора культуры и творческих городов» признала Ригу одним из самых экономически-творческих городов Европы, сообщает представительство Еврокомиссии в Латвии.

Рига отнесена к категории «XL» - города с населением от 500 тыс. до миллиона. Она опережает такие города, как Антверпен, Афины, Хельсинки, Бордо, Дублин, Амстердам, Роттердам, Севилья, Валенсия, Осло, Сарагоса и др.

В обзоре говорится, что в Риге созданы положительные условия для жизни молодых художников благодаря сравнительно низким затратам на проживание и быстрому интернету. Также положительно оцениваются кварталы Спикеру и Калнциема, Берга базарс, обеспечивающие публичное пространство для различных культурных мероприятий.

Реклама

В первом «Обзоре культуры и творческих городов» содержатся данные о 168 городах Европы. Из латвийских городов в издание вошли Рига и Лиепая.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR

reklama.vesti.lv

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей Hi-Tech

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози Wo&Men

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек"

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 