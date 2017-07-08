Кучинскис: для развития городов необходимо международное сотрудничество

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с председателем думы немецкого города Харзенвинкеля Сабиной Амсбек-Допхейд подчеркнул необходимость международного сотрудничества для развития городов, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Кучинскис принимал участие в церемонии подписания договора о сотрудничестве между Харзенвинкелем и Мазсалацой. Премьер подчеркнул важность тесного сотрудничества между Латвией и Германией и землей Северный Рейн - Вестфален. «Я как бывший мэр Валмиеры знаю, насколько важно для развития городов международное сотрудничество в установлении новых культурных и экономических связей», - сказал премьер.

В 2016 году Германия была вторым крупнейшим торговым партнером Латвии вслед за Литвой.

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