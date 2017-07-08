Латвийка о беспорядках в Гамбурге: местные жители напуганы и разгневаны

Policija pavada protesta demonstrāciju Hamburgā G20 samita laikā
 

Policija pavada protesta demonstrāciju Hamburgā G20 samita laikā. Фото: CHRISTOF STACHE / AFP

Во время беспорядков в Гамбурге среди местных жителей царили страх и гнев, агентству LETA рассказала латвийка, проживающая в Гамбурге уже несколько лет. Она сообщила, что сейчас в городе очень много сотрудников правоохранительных органов, и ситуация улучшилась, но источник беспокойства все еще продолжается.

По рассказам женщины, жители города рассержены тем, что не были обеспечены необходимые меры безопасности горожанам, а только политикам, участвующим в саммите. Ее тревожит тот факт, что в окрестности, где обычно начинались беспорядки, пускали всех, а не только тех людей, кто там живет. Она не понимает, как можно было допустить такое, когда о всех рисках было известно заранее.

Позавчера женщина отправилась в центр города и увиденные картины напомнили ей сцены из фильмов. На улице было очень много полицейских машин, самих полицейских, водометов и т.д.

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По словам латвийки, были такие моменты, когда на улице не было видно ни одного полицейского, а беспорядки тем временем продолжались - люди поджигали банкоматы, велосипеды... Напряжение росло с каждым часом.

Напоминаем, в Гамбурге утром в пятницу стартовал 12-й саммит G20, который пройдет в Германии 7-8 июля. Мероприятие началось с церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств - участников «группы двадцати»

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