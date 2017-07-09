На выставке «Astana EXPO 2017» проходит национальный день Латвии

На международной выставке «Astana EXPO 2017» сегодня проходит национальный день Латвии с программой мероприятий, презентациями и музыкальными выступлениями, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской торгово-промышленной палате (ЛТПП).

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Состоятся дискуссии об экспортных брендах Латвии в мире и в Казахстане, о секторе логистики и преимуществах Латвии в грузоперевозках из Евразии, об инновационных латвийских предприятиях.

Национальный день Латвии откроет президент Раймонд Вейонис. Латвийская делегация посетит павильоны Латвии и Казахстана, а для посетителей выставки выступят квинтет Мариса Бриежкалнса и Интарс Бусулис.

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В мероприятиях примет участие также председатель ЛТПП и комиссар «Astana EXPO 2017» Янис Эндзиньш, председатель правления АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Эдвин Берзиньш, заместитель управляющего Рижским портом Мартиньш Зиеманис, представители предприятий «Squalio» и «Vizulo».

На следующей неделе на выставке будет проходить неделя транзита и логистики, в рамках которой ЛДз представит «Hyloco» - прототип водородного локомотива. Предусмотрены также дискуссии.

Эндзиньш рассказал, что до сих пор участие в выставке протекает без осложнений, и интерес посетителей к Латвии высок.

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