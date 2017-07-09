В воскресенье ожидаются дожди, возможны грозы и град

В воскресенье в Латвии во многих районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воздуха составит +17…+22 градуса.
Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET
В воскресенье в Латвии во многих районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воздуха составит +17…+22 градуса.