В воскресенье ожидаются дожди, возможны грозы и град

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье в Латвии во многих районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха составит +17…+22 градуса.


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