В случае катастрофы жители Латвии могут остаться без еды, энергии и тепла

В случае природных катастроф в Латвии могут появиться проблемы с подачей энергии и обеспечению жителей продуктами питания. Таковы выводы прошедших в 2016 году учений по гражданской обороне «Stormex 2016».

Несмотря на то, что масштабные учения прошли осенью прошлого года, выводы были обобщены только недавно. На этой неделе с ними был ознакомлен Совет по управлению кризисными ситуациями, сообщает агентство ЛЕТА.

Соответственно сценарию учений, сильный ураган вызвал значительные разрушения в различных сферах. В отчетном сообщении учений сказано, что в ситуациях, когда услуги подачи электроэнергии недоступны, не работают системы электронных расчетов, а также кассовые аппараты, обеспечить жителям и оперативным службам поставку товаров и услуг невозможно.

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«Практически нет коммерсантов, которые обеспечивают товары первой необходимости, продукты питания, хозтовары, у которых была бы обеспечена альтернативная подача электроэнергии в торговых местах. Необходимо оценить доступность этих услуг, не возлагая на коммерсантов дополнительное финансовое бремя», - сказано в отчете.

Кроме того, оказалось, что нет ясности, как в случае катастрофы будет привлечен дополнительный медицинский персонал, бригады и фельдшеры на местах. Во время учений были констатированы проблемы с подачей топлива или его выдачей на основании договора. Также не установлены критерии, по которым определяются услуги, поставщиков которых нужно обеспечить генераторами в первую очередь, как и нет требований к определенным местам подключения.

По мнению экспертов, если катастрофа произойдет в зимний период, то не будет возможности обеспечить подачу теплоэнергии в многоквартирные жилые дома, а места размещения эвакуированных не обеспечены поставщиками услуг питания.

В Латвии не созданы мобилизируемые формирования гражданской обороны, которые можно использовать для проведения спасательных работ и ликвидации последствий катастрофы.

Организаторы учений не уверены, что во внештатных ситуациях будет возможно обеспечить жителей продуктами.

Кроме того, жителям не смогут предоставить полноценную информацию о действиях в случае катастроф и внештатных ситуаций, так как не всем доступны средства массовой информации.

Специалисты констатировали, что экипировка армии и погранохраны, предусмотренная для поиска и спасения на море, имеет очень ограниченную возможность действия. В Латвии характерны осенние и зимние бури, поэтому техническое обеспечение должно соответствовать географическим и метеорологическим особенностям, что позволит качественно выполнять спасательные работы.

Во время учений имитировалась авария железнодорожного состава с последующей утечкой и химическим загрязнением в Огре. Были сделаны выводы, что вовлеченные в эвакуацию люди не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сценарий учений предсуматривал также эвакуацию центра социального ухода, розыскные и спасательные работы в Риге. Специалисты констатировали, что спасателям и сотрудникам центра социальной защиты не хватает опыта при эвакуации людей в инвалидных колясках, лежачих лиц и др. Эвакуация людей в колясках оказалась травматичной как для сотрудников, так и для эвакуируемых.

В отчете учений имеется много предложений по предотвращению вышеупомянутых проблем.