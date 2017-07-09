Лишь 13% населения считает, что этот Сейм работает лучше предыдущего

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Только 13% населения считает, что нынешний Сейм работает лучше, чем парламент предыдущего созыва, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством общественных отношений SKDS.

В мае, отвечая на вопрос, работает ли 12-й Сейм лучше предыдущего, только 13% респондентов ответили утвердительно, 48% ответили отрицательно, а 40% было сложно ответить на вопрос.

В мае 2016 года распределение ответов было аналогичным - 13% считали, что 12-й Сейм работает лучше, 50% с этим не согласились, а 38% было сложно ответить на вопрос. В 2015 году оценка была немного позитивнее, потому что тогда 16% опрошенных высказали мнение, что 12-й Сейм работает лучше, чем 11-й.

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