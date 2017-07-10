Солнечное и жаркое лето не установится в Латвии и на этой неделе - потеплеет, но страну пересекут несколько зон осадков, которые принесут во второй половине недели длительные и сильные дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник дожди возможны только в восточных районах, во вторник уже по всей Латвии. Температура днем составит ниже +22 градусов.

В четверг в страну придет новая зона осадков, температура опустится до +20 градусов и ниже.

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Синоптики прогнозируют, что дождевые облака отступят к воскресенью. Небо прояснится, температура повысится до +17..+22 градусов.