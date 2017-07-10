Температура воды в водоемах Латвии остается ниже +20 градусов

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Температура воды в реках, озерах Латвии и на морском побережье в понедельник утром составляет +14..+19 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Колке, Рое и Мерсрагсе вода прогрелась всего до +14..+15, ниже 14 градусов вода в реках Курземе и Видземе.

В Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Риге, Саулкрасты и Салацгриве температура воды в море составляет +16..+18 градусов.

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В Лиелупе и Даугаве вода прогрелась до +18..+19 градусов, на 1-3 градуса холоднее вода в Венте, Гауе и Айвиексте.

В озерах Латвии температура воды составляет +17..+18 градусов.


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