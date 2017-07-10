Рижские пробки: На улицах Элизабетес и Стабу сегодня начинается ремонт

Департамент сообщения Рижской думы обращает внимание автоводителей, пешеходов и велосипедистов, что с понедельника, 10 июля, ожидаются существенные ограничения движения на улицах Элизабетес и Стабу.

Водителям надо готовиться к серьезным пробкам, а также к тому, что на участках ремонтируемых улиц в отдельных местах будут закрыты автостоянки. Пешеходы должны учитывать, что во время демонтажа покрытия тротуаров будет запрещено движение в зоне ремонтных работ. Доступ в находящиеся поблизости здания и торговые места будет обеспечиваться по пешеходным мостикам.

Работы по обновлению покрытия на улицах Элизабетес и Стабу будут организованы поэтапно.

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На участке ул. Элизабетес от ул. Экспорта до ул. Пулквежа Бриежа, и на участке от ул. Кр. Валдемара до бульвара Бривибас, и от бульвара Бривибас до ул. Сатеклес.

На участке ул. Стабу от ул. Валмиерас до ул. Авоту и от ул. Бривибас до ул. Тербатас.

Максимально допустимая скорость в зоне ремонтных работ будет ограничена до 30 км в час, движение транспорта будет организовано по одной полосе или в случае необходимости будет существенно ограничиваться. Также ограничат движение пешеходов на участке улицы, где демонтируется тротуар.

Водители должны рассчитывать на серьезные пробки и дополнительное время на путь. Призываем с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, соблюдать порядок организации движения.

Специалисты организации сообщения рекомендуют автоводителям своевременно планировать свой ежедневный маршрут, учитывая возможные ограничения движения, и если это возможно, ехать в объезд, выбирая другой ежедневный путь.