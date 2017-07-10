Больше всего незаполненных бюджетных мест в ВУЗах - на программы естественных наук

После первой недели приема заявлений в вузы за пределами столицы больше всего незаполненных бюджетных мест - на программы естественных наук.

Прием в вузы продолжается, за первую неделю в электронной системе заявок подтверждено 5469 заявлений. Больше всего абитуриентов выбрало Латвийский университет (ЛУ). Далее следует Рижский технический университет (РТУ).

Три самые популярные программы обучения в ЛУ - право, лечение и информатика. В Риге точные науки сравнительно востребованы, и бюджетные места заполняются, а вот в регионах с этим проблемы. Самым популярным у абитуриентов за пределами столицы остается Латвийский сельскохозяйственный университет. Здесь самые популярные специальности - врач-ветеринар, лесной инженер и фермер. Второе место среди региональных вузов занимает Даугавпилсский университет.