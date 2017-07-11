Есть ли что охранять в Латвии, или чем гордимся не только мы, но и ЮНЕСКО?

Всемирное наследие ЮНЕСКО - это выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние всего человечества. Есть такие объекты и в нашей маленькой стране, один из них, кстати, признан шедевром человеческого гения. Благодаря еще одной ценности, находящейся на территории Латвии, были установлены размеры и формы нашей планеты.
Два объекта Латвии признаны культурным наследием ЮНЕСКО (на карте отмечены красным), три объекта внесены в «предварительный список» (объекты, предложенные правительством Латвии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия, на карте отмечены жёлтым - прим.ред.), в список нематериального наследия включены 2 латвийские традиции (отмечены синим), а в регистр Памяти мира - два «наследия прошлого» (отмечены зелёным).
Мы решили рассказать вам о каждом культурном объекте. Кстати, все они доступны для посещения, а некоторые даже находятся в пешей доступности!
- «Старушка» - шедевр человеческого гения
- Геодезическая дуга - установить размеры и формы планеты
- Не только в Латвии: Праздник песни и танца
- Шкаф дайн - ценны не только дайны, но и сам шкаф
- Живая цепь длиной 600 км
- Кулдига, Вента и летающая рыба
- Викинги в Гробиня
- Извилины Верхней Даугавы
- Кровяная колбаса и культура суйтов