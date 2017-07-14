Афиша на выходные: цирковой фестиваль, грандиозная регата и Positivus

Иллюстративное фото
 
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Цирковой фестиваль, ярмарка и кормление животных

Иллюстративное фото. Фото: Leta/EPA/Scanpix

Наступающие выходные порадуют широким выбором культурных, семейных и спортивных мероприятий. Вы сможете увидеть невероятное количество яхт прямо в центре Риги, насладиться классической музыкой на берегу моря, принять участие в международном цирковом фестивале, совершить необычный забег, услышать самых известных диджеев и исполнителей на Positivus? а также отправиться на шоппинг за авторскими вещами от балтийских дизайнеров. Узнайте о самых интересных событиях уикенда прямо сейчас!

Русский TVNET подготовил подборку самых важных и интересных событий:

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Цирковой фестиваль, ярмарка и кормление животных

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