Афиша на выходные: цирковой фестиваль, грандиозная регата и Positivus

Иллюстративное фото. Фото: Leta/EPA/Scanpix

Наступающие выходные порадуют широким выбором культурных, семейных и спортивных мероприятий. Вы сможете увидеть невероятное количество яхт прямо в центре Риги, насладиться классической музыкой на берегу моря, принять участие в международном цирковом фестивале, совершить необычный забег, услышать самых известных диджеев и исполнителей на Positivus? а также отправиться на шоппинг за авторскими вещами от балтийских дизайнеров. Узнайте о самых интересных событиях уикенда прямо сейчас!