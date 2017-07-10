Въезд на территорию Детской больницы: было 2,85 евро, будет - вплоть до 10 евро

С 10 июля меняется плата за въезд на автомобиле на территорию Детской клинической университетской больницы. Сейчас она составляет 2,85 евро, станет - вплоть до 10 евро за 24 часа. Руководство больницы поясняет, что это вынужденная мера, поскольку многие водители используют территорию больницы как стоянку. Об этом сегодня пишет nra.lv.

Уже долгое время в обществе спорят о том, правильно ли брать плату за въезд на территорию детской больницы, ведь бывают моменты, когда заболевшего ребенка приходится нести на руках до приемного отделения. Как известно, сейчас плата на въезд на территорию больницы составляет 2,85 евро, и она не зависит от времени нахождения автомобиля на территории. Но с 10 июля порядок оплаты будет принципиально иной.

Въезд и первые полчаса нахождения на территории больницы на автомобиле будут бесплатными. Это будет удобно тем, кто хочет просто привезти ребенка со взрослым к отделению и потом уехать.

Начиная со вторых 30 минут будет взиматься плата - 1 евро за каждый последующий час стоянки.

Как только сумма достигает 10 евро, рост платы прекращается. Однако будет действовать система округления суммы. Например, если автомобиль находится на территории 3 часа 19 минут, то заплатить придется за 4 часа.

Реклама

Как пояснила порталу nra.lv представитель больницы Вита Штейна, новый порядок оплаты был введен еще и из-за подозрений, что многие автоводители, заплатив 2,85 евро в день, оставляют машины и едут в центр по своим делам.