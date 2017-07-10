До июля усыновлено 88 детей, в том числе 32 - иностранцами

В этом году до июня жители Латвии усыновили 56 детей, а иностранные граждане - 32, сообщает Министерство благосостояния.

Как правило, латвийцы предпочитают усыновлять маленьких детей. 48 из 56 усыновленных детей были в возрасте до 10 лет, восемь - от 10 до 18 лет. В свою очередь за границу усыновлены 16 детей в возрасте до 10 лет и столько же - в возрасте от 10 до 18 лет.

В настоящее время приемных родителей ждут еще 1308 латвийских детей, в том числе 896 - в возрасте от 10 до 18 лет.

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Заявления на усыновление детей подали 188 приемных родителей из Латвии и 37 иностранных усыновителей.

В прошлом году было усыновлено 247 латвийских детей, что на 20 детей меньше, чем в 2015 году.

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