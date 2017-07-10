До июля усыновлено 88 детей, в том числе 32 - иностранцами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Lara604

В этом году до июня жители Латвии усыновили 56 детей, а иностранные граждане - 32, сообщает Министерство благосостояния.

Как правило, латвийцы предпочитают усыновлять маленьких детей. 48 из 56 усыновленных детей были в возрасте до 10 лет, восемь - от 10 до 18 лет. В свою очередь за границу усыновлены 16 детей в возрасте до 10 лет и столько же - в возрасте от 10 до 18 лет.

В настоящее время приемных родителей ждут еще 1308 латвийских детей, в том числе 896 - в возрасте от 10 до 18 лет.

Реклама

Заявления на усыновление детей подали 188 приемных родителей из Латвии и 37 иностранных усыновителей.

В прошлом году было усыновлено 247 латвийских детей, что на 20 детей меньше, чем в 2015 году.

Еще по этой теме
В прошлом году в Латвии усыновлено на 20 детей меньше

В прошлом году в Латвии усыновлено на 20 детей меньше

В апреле в Латвии усыновили 49 детей, 14 из них - за границу

В апреле в Латвии усыновили 49 детей, 14 из них - за границу

Усыновить младенца: мне - 38 евро, детдому - больше 1000. За что?

Усыновить младенца: мне - 38 евро, детдому - больше 1000. За что?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 210000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто Hi-Tech

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

Ракамакафо, Стоп холодильник: Что мы слышали в известных песнях? Showbiz

Ракамакафо, Стоп холодильник: Что мы слышали в известных песнях?

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру Wo&Men

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

Дети

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 