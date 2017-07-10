Страх, слухи, паника, агрессия. Такие сейчас правят эмоции в лиепайской Каросте с момента пропажи Ивана. «Такого эмоционального волнения еще не было», - признает руководитель общества «Karosta Kids» Татьяна Тарасова. Панику сменили страх и гнев из-за неспособности повлиять на ситуацию.

Психология толпы

Страх, который буквально ощущается в воздухе, усугубляется тем, что совсем недавно — осенью прошлого года — в Каросте было совершено громкое убийство. Подростки зверски убили своего одногодку Эгилса Куликовскиса и позже пытались сжечь его останки. Преступление было совершено под влиянием алкоголя и наркотиков.

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Во время, когда проходил судебный процесс, в ходе которого открылись ужасные детали произошедшего, пропал 5-летний Иван Берладин. И снова в Каросте.

Прошло уже 10 дней с момента пропажи ребенка, поиски продолжаются. Полиция выдвинула версию о вероятном преступлении.

«Думаю, что дети пропадают не только в Каросте, но страх усиливает факт, что в Каросте было два случая подряд — убийство, сожжение и теперь пропажа ребенка, - говорит Тарасова, признавая, что уровень эмоционального и физического давления высокий. - Так много слухов как об этом случае никогда не было.

Людям страшно, они не исключают, что появился маньяк-убийца.

Сейчас паника, которая мешала работать профессионалам, начинает стихать».

Видя панику и агрессию толпы Тарасова не принимала участия в массовом поиске мальчика, чтобы не усиливать негативную реакцию и не способствовать хаосу. «Это все психология толпы. Когда люди не могут чего-то контролировать или что-то изменить, в них рождается страх и агрессия. Желая защититься, люди начинают нападать друг на друга и на семью пропавшего мальчика. Это как огонь, оставленный без присмотра, в который люди постоянно подливают масла», - указала женщина, которая каждый день работает с подростками Каросты.

Внимания не уделяют

Дети и подростки Каросты так же как и раньше играют во дворах без присмотра, шастают по району, говорит глава Баптистской общины Каросты Марцис Деюс. Страх родителей за детей не вырос. «В Каросте, Тосмаре, Заля бирзе — дух маленького городка. Здесь лес соприкасается с городом.

Дети гуляют по окрестностям, и никто за них не волнуется. Ребята 5, 7 и 12 лет играют вместе — бегают из одного квартала в другой, ходят купаться.

Насколько большая свобода у детей, определяет семья», - поясняет миссионер.

На прошлой неделе, когда в Каросте было полно людей, которые искали Ивана, дети и подростки продолжали спокойно шастать по районе. 10-12-летние подростки самостоятельно передвигаются по городу на общественном транспорте. Это привычное дело, и никто из взрослых обычно на них не обращает внимания. Маленький ребенок обычно идет со своими братьями или сестрами», - поясняет Деюс.

Марцис Деюс переехал в Каросту из Риги 8 лет назад. Тогда среда бывшего армейского городка была нелюбезной и криминогенной. Сейчас ситуация изменилась — трущобы снесены, окрестности приведены в порядок, везде установлено уличное освещение. Кароста не опаснее любого другого места. По его мнению, у этой особой территории большой потенциал в будущем.



































































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