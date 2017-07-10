Сегодня ночью возможны перерывы в предоставлении услуг Swedbank

В ночь на 11 июля с 00.00 до 06.00 часов будут проводиться ежемесячные работы по модернизации ИТ-систем Swedbank. Во время проведения работ возможны перерывы в работе расчетных карт, платежных услуг и интернет-банка Swedbank.

В результате проведенной модернизации будет усовершенствована функциональность различных услуг, а также клиентам будет предложен целый ряд новых возможностей. Так, с 11 июля карты ISIC можно будет заказать самостоятельно в интернет-банке Swedbank. При заказе карты ISIC клиенты смогут добавить также фотографию, которая будет размещена на карте. Выданными Swedbank картами ISIC на сегодняшний день пользуются уже свыше 50 000 молодых людей.

Работы по модернизации систем проводятся Swedbank регулярно с целью совершенствования оказываемых клиентам Swedbank услуг. Чтобы минимизировать возможные неудобства, работы традиционно выполняются в ночные часы.

Реклама

Еще по этой теме