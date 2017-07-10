Где в Риге можно курить, не став нарушителем

С каждым годом права курильщиков все больше ограничиваются. Портал Riga.lv выяснил в Рижской муниципальной полиции, где можно в городе курить, а где – строго запрещено.

Балконы преткновения

Несмотря на то, что мой дом и балкон – моя крепость, где, по сути, можно делать все, что вздумается, на балконе курить нельзя, если это обоснованно мешает соседям.

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Если никто не жаловался – значит, никому не мешает, поэтому можно продолжать курить. Но, если вам мешает табачный дым из соседского балкона, можно ему сообщить об этом. Если путем мирных переговоров не получается решить вопрос, можно обратиться в Рижскую муниципальную полицию – позвонить по номеру 110 или через мобильное приложение, где можете прикрепить фото и видео в качестве доказательства.

Также запрещено курить в подъезде жилого дома и других помещениях общего пользования. Курить нельзя, если кто-то против этого – например, если рядом с вами кто-то курит, и вам это неприятно – можете попросить этого не делать. Список запретных мест достаточно большой, поэтому представляем его вниманию читателей – как и некурящих, так и курящих.

КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО:

в присутствии ребенка и беременной женщины;

на детских площадках, парках, скверах и пляжах;

под крышей остановок общественного транспорта и на перронах;

в помещениях учебных заведений, студенческих общежитиях и на территориях вышеупомянутых мест;

если вас задержит полиция, то в камере тоже нельзя курить;

ближе чем в 10 метрах от входа в здания, в которых располагаются государственные или муниципальные учреждения или общества капитала, и установлен соответствующий знак о запрете курения;

на рабочем месте, за исключением специальной курилки, если такая есть;

в общественном транспорте, разумеется;

в салонах и кабинах транспорта, которые осуществляют общественные пассажирские перевозки (такси, прогулочные катера и тд.);

в транспорте, который принадлежит государству или самоуправлению;

на стадионах, за исключением специально отведенных для курения мест (если такие есть);

в кафе и ресторанах, за исключением специально отведенных для этого места на летней террасе.

Штраф за курение в запрещенном месте – до 15 евро. Но можно обойтись предупреждением.

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