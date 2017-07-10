В Рижский зоопарк приехал один из символов ЧМ по футболу

В Рижский зоопарк приехал гость из Варшавы – шаровидный броненосец (Tolypeutes matacus). Интересно, что в 2014 году броненосец стал символом Бразилии на Чемпионате мира по футболу.

Это единственный из броненосцев, который умеет сворачиваться в тугой шар в случае опасности.

Кроме того, из всего семейства броненосцев этот вид выходит на поверхность в дневное время, в отличие от своих собратьев, предпочитающих активность в темное время суток.

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Встречаются шаровые броненосцы на юго-западе Бразилии, Боливии, Парагвая, в северной части Аргентины, преимущественно на травянистых равнинах, в саваннах и в тропических лесах.

Они не переносят низкие температуры, поэтому их распространение ограничено.

Это некрупный броненосец: длина тела 35-40 см, длина хвоста 6-7 см, масса – 1,5-2 кг. Посмотреть на интересное животное можно в Рижском зоопарке – в Доме кенгуру. Если он, конечно, не спрячется от любопытных глаз.

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