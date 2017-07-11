Во вторник будет душно; ожидаются сильные дожди с грозами

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

Во вторник Латвию пересчет обширный теплый атмосферный фронт, который принесет повышение температуры и обильные осадки.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, дневная температура воздуха составит от +18 градусов на западном побережье Курземе до +26..+27 градусов в юго-восточных регионах страны.

Днем дожди пройдут в центральных и восточных регионах, также возможны грозы. Сильные грозовые ливни ожидаются вечером и в ночь на среду. Количество осадков местами в Видземе, Земгале и Латгале может составить 30-50 миллиметров.

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В Риге сегодня также будет дождливо, возможна гроза. Температура воздуха составит +23 градуса.


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