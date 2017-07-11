Крупнейшие рижские больницы не ощущают увеличения притока пациентов из-за забастовки

 

Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Крупнейшие рижские больницы - Детская клиническая университетская больница (ДКУБ), Клиническая университетская больница Паула Страдиньша (КУБПС) и Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) - по-прежнему не ощущают увеличения притока пациентов из-за забастовки семейных врачей, сообщили агентству ЛЕТА их представители.

Так, представитель ДКУБ Вита Штейна сообщила, что ситуация в больнице стабильная - каждый день поступает не больше 25 пациентов, чьи семейные врачи бастуют.

Представитель КУБПС Зане Силиня отметила, что притока пациентов, вызванного забастовкой семейных врачей, в больнице не ощущается -

с начала забастовки в больницу за помощью обратились 16 пациентов.

Реклама

В работу РВКУБ забастовка семейных врачей тоже особых изменений не внесла. Вчера в больницу за помощью к дежурному врачу обратились шесть пациентов, сообщил представитель РВКУБ Мартиньш Вилцанс.

Как сообщалось, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.

Еще по этой теме
Семейные врачи не согласны с предложениями премьера: забастовка продолжается

Семейные врачи не согласны с предложениями премьера: забастовка продолжается

Семейные врачи на один день прекратят забастовку

Семейные врачи на один день прекратят забастовку

Кучинскис о забастовке врачей: требования должны быть объективными

Кучинскис о забастовке врачей: требования должны быть объективными


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием Showbiz

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием

Зачем латвийцы хотят «попасть в телевизор»? Showbiz

Зачем латвийцы хотят «попасть в телевизор»?

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию Hi-Tech

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию

Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами Hi-Tech

Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами

Малышка в «нарядах» из еды и цветов покорила Сеть Wo&Men

Малышка в «нарядах» из еды и цветов покорила Сеть

Здравоохранение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 