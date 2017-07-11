Крупнейшие рижские больницы не ощущают увеличения притока пациентов из-за забастовки

Крупнейшие рижские больницы - Детская клиническая университетская больница (ДКУБ), Клиническая университетская больница Паула Страдиньша (КУБПС) и Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) - по-прежнему не ощущают увеличения притока пациентов из-за забастовки семейных врачей, сообщили агентству ЛЕТА их представители.

Так, представитель ДКУБ Вита Штейна сообщила, что ситуация в больнице стабильная - каждый день поступает не больше 25 пациентов, чьи семейные врачи бастуют.

Представитель КУБПС Зане Силиня отметила, что притока пациентов, вызванного забастовкой семейных врачей, в больнице не ощущается -

с начала забастовки в больницу за помощью обратились 16 пациентов.

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В работу РВКУБ забастовка семейных врачей тоже особых изменений не внесла. Вчера в больницу за помощью к дежурному врачу обратились шесть пациентов, сообщил представитель РВКУБ Мартиньш Вилцанс.

Как сообщалось, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.

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