Ремонт улицы Кр.Валдемара будут проводить по выходным

Для того, чтобы не создавать жителям Риги больших неудобств, не ставить под угрозу безопасность дорожного движения, предприятие Rīgas siltums все ремонтные работы будет проводить по предварительному согласованию с Департаментом сообщения Рижской думы.

Еще по этой теме Воздух на ул.Валдемара слишком пыльный 10 апреля 2012 г.

Для проведения ремонта на улице Кр. Валдемара между зданиями 1 и 2 (напротив Рижской 2-й государственной гимназии и основной школы «Ридзене») необходима замена асфальтного покрытия проезжей части.

Ограничение интенсивного движения на улице Кр. Валдемара в рабочие дни создаст огромные пробки.

Поэтому ремонт в этом месте можно делать только в выходные дни. По рабочим ничего происходить не будет, чтобы не нарушать повседневную жизнь горожан.

Реклама

Предприятие призывает жителей столицы отнестись к работам с пониманием.

Еще по этой теме