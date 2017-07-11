Ремонт улицы Кр.Валдемара будут проводить по выходным

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

Для того, чтобы не создавать жителям Риги больших неудобств, не ставить под угрозу безопасность дорожного движения, предприятие Rīgas siltums все ремонтные работы будет проводить по предварительному согласованию с Департаментом сообщения Рижской думы.

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Для проведения ремонта на улице Кр. Валдемара между зданиями 1 и 2 (напротив Рижской 2-й государственной гимназии и основной школы «Ридзене») необходима замена асфальтного покрытия проезжей части.

Ограничение интенсивного движения на улице Кр. Валдемара в рабочие дни создаст огромные пробки.

Поэтому ремонт в этом месте можно делать только в выходные дни. По рабочим ничего происходить не будет, чтобы не нарушать повседневную жизнь горожан.

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Предприятие призывает жителей столицы отнестись к работам с пониманием.

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