Латвийское лето продолжается: в среду будет тепло и влажно

Во второй половине дня и вечером во вторник в центральном и восточном районах Латвии ожидаются грозовые ливни, местами они будут очень сильными, локально возможны град и сильный ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

На востоке страны гроза пройдет и в ночь на среду. До обеда местами в Восточной Латвии ожидаются основательные дожди, количество осадков местами может превысить 30 миллиметров. Самые обильные осадки прогнозируются в Селии, Латгале, а также в центральной и восточной частях Видземе.

В среду, начиная с запада, облаков станет меньше. Солнце прогреет воздух, образуются губчатые облака, в связи с чем во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.

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Ожидается слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха составит от +12..+17 градусов ночью до +19..+24 градусов днем.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью ожидается облачная погода, будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура воздуха опустится до +15..+16 градусов. В среду днем будет облачно, ожидается слабый или умеренный западный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +24 градуса.