Синоптики предупреждают о сильных грозах и ливне в ближайшие часы

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: AP/Scanpix

В ближайшие три часа в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильные грозы с обильными осадками, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

ЛЦОСГМ информирует, что в восточной части страны непогода сохранится до ночи.

Напомним, что на востоке страны гроза пройдет и в ночь на среду. До обеда местами в Восточной Латвии ожидаются основательные дожди, количество осадков местами может превысить 30 миллиметров. Самые обильные осадки прогнозируются в Селии, Латгале, а также в центральной и восточной частях Видземе.

Реклама

В среду, начиная с запада, облаков станет меньше. Солнце прогреет воздух, образуются губчатые облака, в связи с чем во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.

Ожидается слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха составит от +12..+17 градусов ночью до +19..+24 градусов днем.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью ожидается облачная погода, будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура воздуха опустится до +15..+16 градусов. В среду днем будет облачно, ожидается слабый или умеренный западный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +24 градуса.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием Showbiz

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием

ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа Showbiz

ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа

Появились фото снявшейся обнаженной известной фигуристки Wo&Men

Появились фото снявшейся обнаженной известной фигуристки

Рижская Рапунцель: Волосы длиною более 2 м - красиво и практично Wo&Men

Рижская Рапунцель: Волосы длиною более 2 м - красиво и практично

Экс-супруга Дмитрия Пескова не скрывает счастья с возлюбленным Wo&Men

Экс-супруга Дмитрия Пескова не скрывает счастья с возлюбленным

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 