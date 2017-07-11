Синоптики предупреждают о сильных грозах и ливне в ближайшие часы

В ближайшие три часа в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильные грозы с обильными осадками, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

ЛЦОСГМ информирует, что в восточной части страны непогода сохранится до ночи.

Напомним, что на востоке страны гроза пройдет и в ночь на среду. До обеда местами в Восточной Латвии ожидаются основательные дожди, количество осадков местами может превысить 30 миллиметров. Самые обильные осадки прогнозируются в Селии, Латгале, а также в центральной и восточной частях Видземе.

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В среду, начиная с запада, облаков станет меньше. Солнце прогреет воздух, образуются губчатые облака, в связи с чем во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.

Ожидается слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха составит от +12..+17 градусов ночью до +19..+24 градусов днем.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью ожидается облачная погода, будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура воздуха опустится до +15..+16 градусов. В среду днем будет облачно, ожидается слабый или умеренный западный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +24 градуса.