Забастовка медиков не сказалась на работе консультативного телефона

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

На консультативный телефон семейных врачей 66016001 во время забастовки семейных врачей звонков поступает не больше, чем обычно в выходные дни, сообщила агентству ЛЕТА представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Агнесе Ясеновича.

Так, с 3 по 7 июля с 8.00 до 17.00 поступало в среднем 147 звонков в день - столько же, сколько специалисты принимают обычно за то же время в выходные дни.

Однако следует учитывать, что стандартное время работы консультативного телефона в рабочие дни - с 17.00 до 08.00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно, добавила Ясеновича.

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Как сообщалось, крупнейшие рижские больницы - Детская клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница Паула Страдиньша и Рижская Восточная клиническая университетская больница - по-прежнему не ощущают увеличения притока пациентов из-за забастовки семейных врачей.

На работу Службы неотложной медицинской помощи забастовка семейных врачей пока тоже не повлияла.

Как сообщалось, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.

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