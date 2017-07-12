Как собака Джулька стала Джульеттой, обрела дом и собачье счастье

Джулька, которая стала Джульеттой
 

Джулька, которая стала Джульеттой. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Татьяна Одыня


О характере жителей страны порой рассказывают незначительные «мелочи». Так что это история - не про собаку, которая долго была бродяжкой, жила на рынке и знать не знала, что такое собачье счастье. Это история - про людей, про витебчан, добросердечие которых меняет к лучшему окружающий мир. В том числе и судьбу собачью...

Не зря говорят, что, мол, только от жизни собачей собака бывает кусачей… В белорусском городе Витебске, стоит только отойти от центра, обязательно встретишь собак. Они гуляют с хозяевами на поводке, лают за заборами или бродят в стороне от центральных улиц сами по себе. Причем горожане прогуливают отнюдь не только йоркширских терьеров и прочих породистых собачонок. Сплошь и рядом на поводке самые обыкновенные дворняги, но ухоженные, воспитанные и явно своими хозяевами любимые.

...Утром на Полоцком рынке покупателей мало. Продавцы еще только раскладывают товар, манекены стоят полуголые... Джулька мне здесь и повстречалась.

Можно ли, приехав в незнакомый город, провести там три-четыре дня и не заглянуть хоть раз на городской рынок?.. Ведь здесь, как нигде, видно, что почем и чем живут горожане. Рынков в Витебске несколько. Тот, что ближе к вокзалу, называется Полоцкий, и он очень даже похож на многие рынки постсоветского пространства.

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Рынок в ВитебскеРынок в Витебске. Фото: Русский TVNET

Крестьяне и фермеры тут в торговых рядах такая же редкость, как теперь у нас, торговать - это другая профессия. Зато продуктов белорусского производства много - в колбасных рядах, например, просто глаза разбегаются!..

В супермаркетах такого богатства выбора не встретишь. Хоть и говорят знающие люди, что в смысле качества продукции «не упали в грязь лицом» разве что два-три белорусских мясокомбината, ассортимент здесь богатый.

... Продают клубнику из Бреста - дело было в конце июня, своя ягода в Витебске тогда еще не созрела. Цены же по сравнению с латвийскими кажутся просто фантастическими.

Та же клубника в белорусских рублях 2,50 - 3,50, небольшой кружок сырокопченой колбасы тянет на пятерку. Грубый пересчет на евро очень прост: разделите цену еще на два - получите ее же в евро...

Правда, банковские карты не входу, и если наличности нет, остается только облизываться!

Торгуют картошкой и овощами, всевозможной молочкой, хлебом-выпечкой, прочей бакалеей... В самой глубине рынка что-то вроде барахолки: с утра пораньше мужики прямо на ящиках и газетках раскладывают ценные свои ретро-железки.

И недорогим китайско-турецким барахлом здесь тоже, разумеется, торгуют тоже, эти-то ряды и расположены у самого входа на рынок. Живут многие витебчане небогато, так что спрос на недорогие джинсы-майки явно есть.

Здесь-то и появляется каждое утро собака Джулька. Она очень уверенно, по-хозяйски прогуливается среди полуголых манекенов и баулов с одеждой, которую еще только развешивали продавцы.

Каждого из знакомых продавцов норовит приветствовать персонально. А те, в свою очередь, не забывают захватить всеобщей любимице из дома какой лакомый кусочек. Как тут пройдешь мимо дружелюбной псины, с кисточкой на хвосте.

Джулька и ее друзьяДжулька и ее друзья. Фото: Русский TVNET

Здесь же мне рассказали и Джулькину историю. Не всегда, оказывается, она была такой ухоженной красавицей!.. Но не так давно у собаки появилась хозяйка. И она с подружками первым делом бродяжку взялись лечить - теперь у нее шерстка лоснится, нет больше и в помине ни вшей, ни глистов... Ножки, правда, у молодой еще псины больные и ходит она по рынку, слегка прихрамывая. Досталось, видно, собаке горького - до слез в ее неизвестной прошлой жизни.

Раньше Джуля была бродяжкой. Собак вокруг рынка всегда кормится много, они добродушные, сыты, здесь их кормят. Но бродяжки - они пугливые, когда на рынке становится многолюдно, не то, что под ноги людям не лезут, а стараются вовсе не попадаться на глаза.

А Джулька к знакомым людям льнет, любит, чтобы и приласкали ее, и пожалели. Как она появилась на рынке и что именно случилось в ее собачьем прошлом, никто точно не знает.

А вот преображение бродяжки Джульки в полную достоинства красавицу происходила у всех на виду.

У Джульки появилась хозяйка, свой дом, персональная «постель» и прочее преимущества домашней любимицы. И есть даже... персональный стилист-парикмахер, вот откуда стриженый, как у пуделя хвост с кисточкой.

Так что теперь на рынок по утрам Джульетта вместе со своей хозяйкой приходит уже на работу.

Начало рабочего дняНачало рабочего дня. Фото: Русский TVNET

Так что история эта не столько про собаку, как про добрых людей, волшебно изменивших собачью жизнь. И похожа она на добрую сказку со счастливым концом.

Может быть, собачье счастье бродяжки Джульки - не такое уж исключение. Но увы, чаще мы слышим совсем другие примеры - о выброшенных на улицу домашних любимцах, о жестокости подростков в обращении с животными.

А ведь случиться рассказанная здесь история могла где угодно.

Случилась же в городе Витебске. И стала для меня еще одним подтверждением деятельного добросердечия белорусов.

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