В Даугавпилсе за сутки выпало более месячной нормы осадков

 

Фото: THOMAS WARNACK / DPA

С вечера вторника количество осадков в Даугавпилсе достигло 79 миллиметров, что соответствует 79 литрам на квадратный метр. Это составляет почти 110% месячной нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Столь интенсивный дождь в этом году зарегистрирован впервые. Рекорд прошлого года составлял 94,5 миллиметра в Руене в ночь на 6 августа.

За последние сутки сильные ливни прошли и в других местах Латвии, а в восточных регионах дождь все еще продолжается.

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В Резекне к сегодняшнему утру выпало 34 миллиметра осадков, в Скривери - 36 миллиметров, в Ливаны - 30 миллиметров.

В четверг Латвию пересечет новый циклон, который во многих местах будет сопровождаться ливнями и грозами.



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