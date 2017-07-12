Эксперт: OCTA подорожала на треть и еще будет дорожать

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Стоимость полисов OCTA (Обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств) в этом году выросла примерно на треть и подорожание страховок, скорей всего, еще продолжится, - об этом сегодня в передаче LTV «Утреннаяя панорама» заявил президент Ассоциации страховщиков автотранспортных средств Янис Абашин.

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Абашин пояснил, что подорожание полисов в первую очередь коснулось частных лиц, автоводителей Риги и крупных городов.

Не так сильно стоимость полисов выросла для юридических лиц и водителей в регионах. По его словам, рост стоимости OCTA может остановить конкуренция на рынке.

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По прогнозам Абашина, рост стоимости полисов может остановиться в течение этого года. Цены на страховки в Латвии должны быть соизмеримы с ценами на полисы в Эстонии и Литве.

Напомним, что недавно в латвийском Twitter огорченные пользователи сообщали, что цены на полис не просто «немного дороже», они увеличились почти на 50%.

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