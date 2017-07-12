С нелегальной свалки в Юрмале уже вывезли 4500 тонн отходов; осталось еще 5000 тонн

Работы по расчистке нелегальной свалки в Юрмале, где произошел крупный пожар, продвигаются быстро.

Компания «Clean R» на прошлой неделе уже вывезла 4500 тонн отходов, а еще около 5000 тонн осталось. Что будет дальше с пропитанной продуктами горения землей, пока не ясно.

Теоретически ее нужно очистить, но такая услуга в договоре с «Clean R» стоимостью 700 000 евро не предусмотрена. Кроме того, земля возле Вентспилсского шоссе, где фирма «Prima М» устроила нелегальную свалку, принадлежит не ей, а некой жительнице Петербурга.

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Сгоревший мусор со свалки вывозится на полигон в Гетлини, где будет рассортирован и проанализирован. Если содержание хлора и серы в мусоре не будет существенно превышено, его передадут на переработку в топливо для топок завода «Cemex» - сообщает Neatkariga.





















































































Aizvērt В Юрмале приводят в порядок нелегальную свалку Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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