С нелегальной свалки в Юрмале уже вывезли 4500 тонн отходов; осталось еще 5000 тонн

Aina no izgāztuves sakopšanas darbiem.
 

Aina no izgāztuves sakopšanas darbiem.. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Работы по расчистке нелегальной свалки в Юрмале, где произошел крупный пожар, продвигаются быстро.

Компания «Clean R» на прошлой неделе уже вывезла 4500 тонн отходов, а еще около 5000 тонн осталось. Что будет дальше с пропитанной продуктами горения землей, пока не ясно.

Теоретически ее нужно очистить, но такая услуга в договоре с «Clean R» стоимостью 700 000 евро не предусмотрена. Кроме того, земля возле Вентспилсского шоссе, где фирма «Prima М» устроила нелегальную свалку, принадлежит не ей, а некой жительнице Петербурга.

Реклама

Сгоревший мусор со свалки вывозится на полигон в Гетлини, где будет рассортирован и проанализирован. Если содержание хлора и серы в мусоре не будет существенно превышено, его передадут на переработку в топливо для топок завода «Cemex» - сообщает Neatkariga.

В Юрмале приводят в порядок нелегальную свалку

Фото: В Юрмале приводят в порядок нелегальную свалку0

Еще по этой теме
Полиция подозревает умышленный поджог свалки нелегальных отходов в Юрмале

Полиция подозревает умышленный поджог свалки нелегальных отходов в Юрмале

Сгоревшую свалку в Юрмале стали разгребать

Сгоревшую свалку в Юрмале стали разгребать

Жизнь около сгоревшей свалки: местных беспокоят мертвые птицы

Жизнь около сгоревшей свалки: местных беспокоят мертвые птицы


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 650 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

Создана детальная 3D-модель мозга человека Hi-Tech

Создана детальная 3D-модель мозга человека

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием Showbiz

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием

ФОТО: Как знаменитости провели выходные Showbiz

ФОТО: Как знаменитости провели выходные

Дамы с дюн: Вайкуле и Пугачева показали новое видео из Юрмалы Showbiz

Дамы с дюн: Вайкуле и Пугачева показали новое видео из Юрмалы

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche Hi-Tech

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 