Правительство и семейные врачи не сумели договориться

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Ieva Čīka/LETA

Во время сегодняшней встречи министру здравоохранения Анде Чакше, премьер-министру Марису Кучинскису и президенту Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки.

Как сообщил журналистам премьер, правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик, и этот вопрос будет передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению.

Глава Минздрава и премьер не поддерживают повышение суммы капитации.

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Стороны сумели договориться по всем остальным требованиям семейных врачей, в том числе принято решение на время отложить пересмотр тарифов на медицинские манипуляции.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.

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