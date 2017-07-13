Бытовая инфографика: Смотрите, как изменились цены на то, что покупает каждый!

По сравнению с прошлым годом в Латвии подорожали продукты во многих категориях. Сегодня мы вынуждены платить больше за мясо, молоко, страхование транспорта и обслуживание жилья.

По данным Центрального статистического управления, за последние 12 месяцев средний уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос на 2%.

Те, кто в 2016 году за обслуживание дома платили 20 евро, в этом году вынуждены платить 25 евро 20 центов. Мясо, которое в 2016 году латвийцы могли приобрести по цене 5 евро за килограмм, в этом году обходится покупателям в 6 евро 15 центов.

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Если говорить об изменении стоимости продуктов и услуг по месяцам, то здесь наметилась другая тенденция - увеличились цены на продукты питания и безалкогольные напитки, отдых и культуру. На одежду и обувь цены понизились.

Товары и услуги, связанные с транспортом, немного подешевели, что в основном обусловлено незначительным снижением цен на топливо. Также немного подешевели овощи.

Кстати, по данным статистического бюро Eurostat, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии в прошлом году были выше чем в соседних Эстонии и Литвы, и составляли 91% от среднего уровня по ЕС. Для сравнения, цены в Эстонии составляли 90%, а в Литве - 80% от среднего уровня по ЕС.

ЧИТАЙ НА TVNET: «Eurostat»: цены на продукты в Латвии ниже, чем в среднем по ЕС

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