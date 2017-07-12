Автосервис выставил счет на 3305 евро, но машину вернул с дефектами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Элина в апреле этого года стала участницей ДТП. Девушку признали пострадавшей стороной и страховая компания виновника аварии покрыла Элине расходы на ремонт транспортного средства.

В автосервисе машина девушки провела почти три месяца, а счет за ремонтные работу превысил 3000 евро. Получив обратно свое транспортное средство водитель заметила большое количество неисправленных дефектов, например, обшарпанная краска, не прокрашенная поверхность, отличие цвета и многое другое. С претензиями девушка отправилась к страховщикам.

»Они (страховщики) не согласились, что краска не совпадает. Тогда я сфотографировала видимые дефекты, и только после этого они подтвердили мои слова. В условиях Кабинета Министров сказано, что машина должна быть в таком же состоянии, что и до аварии. Этого не было» - рассказывает Элина.

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Работники передачи «Bez Tabu» фотографии отослали председателю правления Латвийской ассоциации автостраховщиков Янису Абашину, который отметил, что работа сделана не качественно.

Директор сервиса указывает, что ремонтные работы длились месяц, а остальные два месяца оценивался ущерб, все согласовывалось и осуществлялся поиск резервных деталей.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Наши работники не учли некоторые вещи, поэтому ошиблись. Ситуация будет разрешена» - говорит директор сервиса «V4motors».

Представительница страховой компании «Compensa» Санита Рубене указывает, что клиентам предлагаются разные автосервисы, где можно сделать ремонт автомобиля. Ранее жалоб на данный автосервис не поступало. Некорректную работу сервису придется компенсировать из личных средств.

Фото и видео можно посмотреть перейдя по ссылке:



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