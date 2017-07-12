Ищут претендентов на «Золотую ручку» и «Золотую стипендию»

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы призывает столичные школы выдвигать претендентов на награды Рижского самоуправления «Золотая ручка» и «Золотая стипендия».

С целью выразить признание и наградить педагогов Рижских учебных заведений за вклад в учебную и воспитательную работу, а также мотивировать учителей повышать качество работы, Рижское самоуправление вручает приз «Золотая ручка» и денежное вознаграждение.

В свою очередь

«Золотая стипендия» присуждается, чтобы поддержать самых лучших выпускников столичных учебных заведений,

таким образом побуждая на интенсивный учебный процесс. Стипендиаты, которые показали блестящие результаты во время учебы и на олимпиадах государственного и международного уровня, конкурсах и др., получают 1138,30 евро.

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Департамент обращает внимание, что в правила Рижской думы «Порядок присвоения стипендии Золотого фонда РД» внесены изменения. Включено регулирование о документах, выданных международными инстанциями о сданном экзамене, которые замещают централизованный экзамен по иностранному языку, поэтому его также можно использовать при выдвижении претендента на стипендию.

Заявки нужно подать до 1 сентября 2017 года в центр обслуживания клиентов Департамента образования, культуры и спорта РД, на ул. Кр. Валедмара, 5. Порядок присвоения наград доступен наwww.e-skola.lv.