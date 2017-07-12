Популярнейшие маршруты летних отпусков латвийцев - Италия и Испания

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Среди самых популярных у жителей Латвии направлений отдыха во время летних отпусков в этом году - Италия и Испания, показал опрос, проведенный турагентством ООО «Latvia Tours».

В отпуск в Италию нынешним летом планируют отправиться 21%, в Испанию - 19%опрошенных. В число популярных направлений входят также Греция (7%) и соседние с Латвией Литва и Эстония (7%).

Как отметила директор «Latvia Tours» Иева Кейша, европейские страны с теплым климатом всегда были популярны среди латвийцев. «Правда, опрос показал также, что растет интерес к более дальним пунктам назначения, особенно к странам Азии и Америки, которые отдыхающие хотели бы посетить в будущем», - добавила она.

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В целом за границей свой ежегодный отпуск проводят 80% опрошенных, 20% проводят его в Латвии.

Излюбленными местами отдыха в Латвии респонденты назвали места на природе и у моря (43%), Латгале (11%), а также Вентспилс, Лиепаю и Цесис.

Что касается продолжительности ежегодного отпуска, 41% респондентов берут неделю отпуска, 40% - две-три недели, 13% - целый месяц, 6% - несколько дней.

«Latvia Tours» проводило интернет-опрос в начале июня, в нем участвовали 211 жителей Латвии в возрасте 18-70 лет.

Оборот ООО «Latvia Tours» за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 23% - до 8,6 млн евро.

2016 год ООО «Latvia Tours» завершило с оборотом в 17,567 млн евро и прибылью в 152,053 тыс. евро.

Основной капитал учрежденного в 1992 году ООО «Latvia Tours» - 113,820 тыс. евро, владелец - британский инвестор Дейвид Верье.


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