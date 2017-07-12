В Болдерае и Вецмилгрависе не будет горячей воды

Rīgas siltums информирует, что 18 июля будет проводиться гидравлическая проверка тепловых сетей теплоцентрали Vecmīlgrāvis, а 19 июля проведут гидравлическую проверку в котельных – на улице Гобас, 33а, и на улице Керамикас, 2а.

В связи с этим во вторник, 18 июля, в домах микрорайона Вецмилгравис и в среду, 19 июля, в домах микрорайона Болдерая не будет горячей воды.

Просим владельцев и обслуживающий персонал зданий обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения от сетей Rīgas siltums.

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Чтобы, в случае аварии, исключить выброс горячей воды в окружающую среду,

перед началом гидравлической проверки температура воды будет охлаждена ниже +45 градусов.

В связи с этим в отдельных домах температура воды понизится уже накануне вечером.

Во время проведения гидравлической проверки тепловые сети являются объектом повышенной опасности.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о всех случаях утечки теплоносителя по бесплатному круглосуточному телефону Службы помощи клиентов 80 0000 90.