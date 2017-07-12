Родителей призывают внимательно следить за детьми на Positivus

Люди на фестивале Positivus
 

Люди на фестивале Positivus. Фото: Artis Leinišs / LETA

Родители, берущие с собой на фестиваль «Positivus» детей, ответственны за их поведение и за соблюдение закона, предписывающего не оставлять детей без присмотра после 23.00, подчеркнул на пресс-конференции о безопасности во время фестивала «Positivus» один из его организаторов Гирт Майорс.

В пресс-конференции участвовали также начальник Управления полиции порядка Артис Велшс и начальник Видземского регионального управления полиции Имант Митрошенко.

Велшс напомнил, что организаторы мероприятия вправе и обязаны устанавливать правила внутреннего распорядка и заботиться о их соблюдении. Он призвал посетителей фестиваля выполнять требования охранников и сотрудничать с организаторами фестиваля и полицейскими.

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Полиция с помощью четырех кинологов будет тщательно следить за тем, чтобы во время фестиваля не употреблялись и не сбывались наркотические вещества.

Во время фестиваля не его территории на частоте 94.1 fm будет действовать так называемая радиостанция «pop-up», которая будут передавать не только актуальную информацию, но и сообщения организаторов и полиции.

Дети до 10-летнего возраста могут посещать фестиваль бесплатно, дети в возрасте от 10 до 16 лет - за плату со скидкой в размере 50%, если билет куплен вместе с одним из родителей.

Митрошенко сообщил, что во время фестиваля Госполиция в сотрудничестве с дорожной полицией будет усиленно контролировать поток движения транспорта на дороге Рига-Салацгрива.

В этом году Госполиция, как и в предыдущие годы, в обеспечении порядка на территории фестиваля и палаточного городка сотрудничает с Эстонской госполицией, так как ежегодно фестиваль «Positivus» посещают много гостей из Эстонии.

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