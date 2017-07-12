Пьяные родители и дети без присмотра: в Риге три случая за один вечер

11 июля вскоре после 18 часов сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию, что на одной из остановок общественного транспорта Межциемса замечен пьяный мужчина с маленьким ребенком. На место происшествия незамедлительно выехал ближайший экипаж полиции.

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Стражи порядка действительно встретили на остановке мужчину с мальчиком примерно шести лет. Мужчина пояснил, что смотрит за сыном, пока мать на работе. Полицейские по телефону связались с матерью ребенка, которая подтвердила, что попросила отца мальчика присмотреть за ним. Женщина пояснила, что находится в транспорте и скоро заберет отпрыска.

Во время разговора выпивший мужчина нецензурно выражался. Полицейские неоднократно указывали на его неадекватное поведение, однако успокаиваться он не собирался. Вскоре приехала и мать, которой передали ребенка. В свою очередь горе-отца задержали и доставили в дежурную часть, где составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 70 евро.

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Вечером того же дня незадолго до 23 часов сотрудники Курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию, что в одном из многоквартирных домов Ильгюциемса находятся пьяные родители с трехлетним ребенком.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и обнаружили на улице компанию из нескольких человек, среди которых находится маленький мальчик. Присутствующие, увидев полицейский автомобиль, стали нервничать, в свою очередь женщина сразу взяла ребенка и забежала в здание, находящееся неподалеку. Полицейские пошли за женщиной и на втором этаже догнали убегающую даму. Она пояснила, что приехала с сыном к друзьям, чтобы отпраздновать юбилей.

Во время разговора от матери ощущался сильный запах алкоголя. После проверки выяснилось, что концентрация алкоголя в ее выдохе составляет 2,55 промилле.

Компания, в которой находился двухлетний мальчик, была пьяная, все ругались, ссорились между собой и обзывались. В свою очередь в помещениях, где содержался малыш, сильно пахло мочой, фекалиями и канализацией. Одежда ребенка была грязной и неприятно пахла

Чтобы убедиться, что ребенок здоров, на место происшествия были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали, что ребенку госпитализация не нужна.

Мать мальчика пояснила, что заботу о сыне до момента ее протрезвления может взять на себя бабушка. Полицейские созвонились ней по телефону и договорились доставить к ней ребенка.

Оказалось, что у безответственной мамочки есть еще один ребенок, заботу о котором на себя уже взяла родственница.

В это время сотрудники Видземского управления муниципальной полиции отправились на еще один вызов, связанный с детьми. На этот раз об обстоятельствах, в которых без присмотра оставили двух детей, сообщила Госполиция.

Так, сотрудники Госполиции рассказали, что получили информацию о маленьком мальчике, который кричал из окна третьего этажа, прося о помощи. С ним провели переговоры и выяснили, что мать оставила без присмотра детей в возрасте пяти и полутора лет. Во время разговора полицейские уговорили мальчика не стоять у открытого окна и уйти глубже в квартиру.

Во время выяснения обстоятельств к полицейским подошла соседка, которая назвала номер телефона отца. Стражи порядка созвонились с мужчиной и выяснили, что пара живет раздельно. Принимая во внимая факт, что детям срочная помощь не была нужна, а отец обещал приехать в течение часа, было решено его подождать.

Ожидая мужчину, полицейские встретили в подъезде женщину, которая назвала себя подругой матери. Она регулярно присматривает за детьми, но в день событий мать к ней за помощью не обращалась. Соседка открыла двери и в присутствии полицейских неоднократно пыталась дозвониться до матери, однако та на звонки не отвечала. Затем она все-таки подняла трубку и сказала, что уже едет домой.

Стражи порядка осмотрели детей, оказалось, что медицинская помощь им не нужна. Дети содержались в хороших условиях.

Вскоре приехала мать, которая пояснила, что вместе с новым другом уехала погулять на море. Женщина рассказала, что надеялась, что пятилетний мальчик сумеет позаботиться о себе и полуторагодовалой сестричке.

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