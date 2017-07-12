Пьяные родители и дети без присмотра: в Риге три случая за один вечер

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Муниципальная полиция

11 июля вскоре после 18 часов сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию, что на одной из остановок общественного транспорта Межциемса замечен пьяный мужчина с маленьким ребенком. На место происшествия незамедлительно выехал ближайший экипаж полиции.

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Стражи порядка действительно встретили на остановке мужчину с мальчиком примерно шести лет. Мужчина пояснил, что смотрит за сыном, пока мать на работе. Полицейские по телефону связались с матерью ребенка, которая подтвердила, что попросила отца мальчика присмотреть за ним. Женщина пояснила, что находится в транспорте и скоро заберет отпрыска.

Во время разговора выпивший мужчина нецензурно выражался. Полицейские неоднократно указывали на его неадекватное поведение, однако успокаиваться он не собирался. Вскоре приехала и мать, которой передали ребенка. В свою очередь горе-отца задержали и доставили в дежурную часть, где составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 70 евро.

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Вечером того же дня незадолго до 23 часов сотрудники Курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию, что в одном из многоквартирных домов Ильгюциемса находятся пьяные родители с трехлетним ребенком.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и обнаружили на улице компанию из нескольких человек, среди которых находится маленький мальчик. Присутствующие, увидев полицейский автомобиль, стали нервничать, в свою очередь женщина сразу взяла ребенка и забежала в здание, находящееся неподалеку. Полицейские пошли за женщиной и на втором этаже догнали убегающую даму. Она пояснила, что приехала с сыном к друзьям, чтобы отпраздновать юбилей.

Во время разговора от матери ощущался сильный запах алкоголя. После проверки выяснилось, что концентрация алкоголя в ее выдохе составляет 2,55 промилле.

Компания, в которой находился двухлетний мальчик, была пьяная, все ругались, ссорились между собой и обзывались. В свою очередь в помещениях, где содержался малыш, сильно пахло мочой, фекалиями и канализацией. Одежда ребенка была грязной и неприятно пахла

Чтобы убедиться, что ребенок здоров, на место происшествия были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали, что ребенку госпитализация не нужна.

Мать мальчика пояснила, что заботу о сыне до момента ее протрезвления может взять на себя бабушка. Полицейские созвонились ней по телефону и договорились доставить к ней ребенка.

Оказалось, что у безответственной мамочки есть еще один ребенок, заботу о котором на себя уже взяла родственница.

В это время сотрудники Видземского управления муниципальной полиции отправились на еще один вызов, связанный с детьми. На этот раз об обстоятельствах, в которых без присмотра оставили двух детей, сообщила Госполиция.

Так, сотрудники Госполиции рассказали, что получили информацию о маленьком мальчике, который кричал из окна третьего этажа, прося о помощи. С ним провели переговоры и выяснили, что мать оставила без присмотра детей в возрасте пяти и полутора лет. Во время разговора полицейские уговорили мальчика не стоять у открытого окна и уйти глубже в квартиру.

Во время выяснения обстоятельств к полицейским подошла соседка, которая назвала номер телефона отца. Стражи порядка созвонились с мужчиной и выяснили, что пара живет раздельно. Принимая во внимая факт, что детям срочная помощь не была нужна, а отец обещал приехать в течение часа, было решено его подождать.

Ожидая мужчину, полицейские встретили в подъезде женщину, которая назвала себя подругой матери. Она регулярно присматривает за детьми, но в день событий мать к ней за помощью не обращалась. Соседка открыла двери и в присутствии полицейских неоднократно пыталась дозвониться до матери, однако та на звонки не отвечала. Затем она все-таки подняла трубку и сказала, что уже едет домой.

Стражи порядка осмотрели детей, оказалось, что медицинская помощь им не нужна. Дети содержались в хороших условиях.

Вскоре приехала мать, которая пояснила, что вместе с новым другом уехала погулять на море. Женщина рассказала, что надеялась, что пятилетний мальчик сумеет позаботиться о себе и полуторагодовалой сестричке.

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