В четверг - снова дожди, к вечеру значительно похолодает

В ночь на четверг в Латвии ожидаются слабый ветер и безветрие, поэтому местами - особенно в восточных районах - сгустится туман, сообщает агентство ЛЕТА.

С юго-запада приблизится циклон и Курземе достигнет широкая зона осадков - во второй половине ночи начнется затяжной дождь, временами он будет сильным. Ожидается, что в среду до обеда количество выпавших осадков в Курземе составит 15-25 миллиметров.

Минимальная температура воздуха составит +10..+15 градусов, максимальная днем - от +14..+17 градусов в Курземе до +22..+24 градусов в восточной части страны.

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В четверг дожди ожидаются и в центральной и восточной частях страны, местами они будут сильными, возможны сильные грозовые ливни.

Начиная с запада, будет дуть порывистый северо-западный ветер, местами на побережье и под грозовыми облаками его порывы достигнут 18 метров в секунду.

В Риге в четверг сохранится облачная погода, временами будут идти дожди, в том числе и сильные, возможна гроза. Ночью воцарится безветрие, а температура воздуха опустится до +14..+15 градусов, в пригороде - до +12..+13 градусов. С утра будет дуть юго-восточный ветер, воздух прогреется до +20 градусов, но во второй половине дня ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 17 метров в секунду, а температура воздуха понизится до +15 градусов.