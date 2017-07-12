Стало известно, кто же эта девушка, спасшая самоубийцу на Вантовом мосту

Как уже сообщал наш портал, в понедельник 10 июля, после 22 часов на Вантовом мосту едва не разыгралась трагедия.

В дежурную часть Госполиции поступил звонок от жителя, который сообщил, что с Вантового моста собирается прыгнуть мужчина. В то время, когда очевидец звонил в полицию, рядом с мужчиной остановилась девушка-велосипедист, которая стала отговаривать человека от прыжка. Мало того, когда мужчина решительно стал перелезать через перила, смелая незнакомка всеми силами старалась удержать его от рокового шага. Стало известно, что эта девушка – Диана Спиридовская, и она – фотограф портала Riga.lv!

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История вызвала большой резонанс и многие наши читатели благодарили незнакомку за неравнодушие и большое сердце.

Государственная полиция благодарит храбрую велосипедистку, которая не осталась равнодушной в такой напряженной ситуации и пыталась отговорить мужчину от суицида. Также Госполиция благодарит молодого человека, который вызвал сотрудников правоохранительных органов.



В свою очередь, портал riga.lv отметил, что гордится такой коллегой.

Сама Диана вот что рассказала об этом вечере:

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