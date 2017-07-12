В латгальскую глубинку вернулось несколько семей

 

Фото: Paula Čurkste / LETA

Внимание латвийских СМИ привлекла небольшая Мердзенская волость Карсавского края – рядом находится государственная граница. Сюда понемногу стали возвращаться семьи с детьми – речь идет о жителях, уехавших на заработки за рубеж несколько лет назад.

В целом демография не радует – за пять лет население Мердзенской волости сократилось с семи с половиной сотен до шести с половиной. Здесь рождается примерно 5 детей за год и умирает полтора десятка человек.

Тем уникальнее опыт «возвращенцев». Руководство волости сообщает, что вернулось 4-5 семей. Если учесть, что в самоуправлении работает 29 предприятий, где выращивают скот и занимаются сельским хозяйством, это цифра ничтожно мала. Впрочем, удивление СМИ вызывает сам факт возвращения жителей в латгальскую глубинку.

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