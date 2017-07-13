Днем в центральных и восточных регионах Латвии ожидаются ливни, грозы, град и буря

 

Фото: AP/Scanpix

В четверг дождевые тучи из Курземе переместятся в центральные и восточные регионы страны, где ожидаются сильные ливни и грозы, сообщают синоптики.

Во время грозы местами возможны град и буря.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, количество осадков сегодня во многих местах достигнет 15-30 мм, а в Риге - 15-20 миллиметров.

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Температура воздуха на западе страны составит +13..+18 градусов, на востоке - до +25 градусов. В Риге во второй половине дня температура понизится до +14..+15 градусов.


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