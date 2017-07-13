Пластиковые пакеты подорожают; жителям придется менять привычки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Директива ЕС предусматривает ограничения на использование пластиковых пакетов для покупок, поэтому могут вырасти цены пластмассовых изделий, допускают представители отрасли, пишет Diena.

«Международные законодательные нормы предусматривают повышение налогов на различные виды пластмассы. Продолжают меняться и привычки покупателей - люди все чаще будут отправляться в магазины со своими сумками для покупок и тарой для продуктов, а использование полиэтиленовых пакетов постепенно сократится», - прогнозирует коммерческий директор торговой сети «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне.

Директива ЕС предусматривает, что к 31 декабря 2019 года годовое потребление пластиковых пакетов для покупок не должно превышать 90 штук в год на человека, а к 31 декабря 2025 года - 40 пакетов.

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Также страны ЕС до 31 декабря 2018 года должны обеспечить, чтобы пластиковые пакеты для покупок в магазинах практически не выдавались бесплатно.

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