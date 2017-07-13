Минобразования хочет, чтобы дети шли в школу с шести лет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство образования и науки (МОН) предлагает установить более ранний возраст начала обучения в школе, чтобы дети могли начинать учебу в первом классе уже с шестилетнего возраста, установив при этом, что учебную программу в первом классе реализуют только те общеобразовательные учебные заведения, которые смогут обеспечить шестилетним детям необходимую среду обучения и подготовленных для этой работы педагогов.

В подготовленных поправках в закону о всеобщем образовании МОН вновь предлагает возможность начинать обучение детей в школе с шести лет, введя эти изменения с 1 сентября 2018 года. МОН уже выступил с таким предложением в сентябре 2016 года, но поддержки оно тогда не получило.

Одобренный на совещании госсекретарей министерств усовершенствованный законопроект устанавливает обязательное дошкольное обучение детей на протяжении одного года и обязательное начало получения основного образования с шестилетнего возраста с сохранением для родителей детей возможности в случае обоснованной необходимости отложить его на год. Действующие сейчас нормативные акты устанавливают обязательно освоение программы дошкольного образования с пяти лет на протяжении двух лет.

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Для оценки возможностей начала всеобщего школьного образования детей с шестилетнего возраста рабочая группа Государственного центра содержания образования (ГЦСО) еще в 2009-2011 гг. реализовала пилотный проект. Его главные выводы - содержание интегрированной программы обучения шестилетних детей в целом соответствует особенностям восприятия и способностям детей.

ГЦСО планирует опробовать содержание программы обучения как пилотный проект в 80 школах.

По мнению МОН, аргументы в пользу начала основного образования детей с шестилетнего возраста следует связывать также с существующим у части общества взглядом и одновременно проблемой, состоящими в том, что на ступени среднего образования у более старших детей пропадает мотивация учиться, психологически они уже не соответствуют организованному в общеобразовательных школах учебному процессу, у них появляются другие жизненные приоритеты.

МОН уверен, что более раннее включение в получение основного образования, с учетом профессионализма педагогов, положительно влияет на развитие ребенка, устраняет риски и компенсирует развивающую среду, если ее ему не в состоянии дать семья.

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