Более 50 человек воспользовались возможностью изменить свой персональный код

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Возможностью изменить свой персональный код на новый, не отображающий дату рождения, в первые недели воспользовались 51 человек, сообщила передача канала LNT «Dienas ziņas».

Возможностью воспользовались 31 женщина и 20 мужчин, большая часть из которых находится в возрастной категории от 30 до 59 лет.

Представительница Правления по делам гражданства и миграции Санта Йонате поясняет: причина, по которым люди хотят изменить свой персональный код - нежелание, чтобы тот отображал дату рождения.

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Новый персональный код состоит из одиннадцати цифр. Первыми цифрами персонального кода являются «32», остальные цифры случайные от 0 до 9, сгенерированные автоматически. Первые шесть цифр от последующих пяти цифр могут быть отделены дефисом.


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