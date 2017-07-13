 

Фото: Patrīcija Eglīte / LETA

Во второй половине дня в четверг в центральном и восточном районах Латвии идут дожди, в Видземе и Селии - сильные грозовые ливни, сообщает агентство ЛЕТА. Температура воздуха составляет +14..+17 градусов, теплее на востоке страны - до +24 градусов.

Вечером в восточных районах ожидаются ливни с грозами, местами они будут очень интенсивными, возможны также град и сильный ветер.

Начиная с запада, небо прояснится, поэтому пятница будет довольно солнечной, больше облаков сохранится на границе с Россией. В восточных приграничных районах дожди прогнозируются до утра пятницы, а в западном и центральном регионах ночью образуется туман.

Сильный дождь достиг Риги

Фото: Сильный дождь достиг Риги0

Реклама

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +6..+11 градусов, на побережье - до +15 градусов. Днем потеплеет до +17..+21 градуса.

В Риге дождь закончится вечером в четверг, ночью небо прояснится и в пятницу будет светить солнце. Порывистый северо-западный ветер ночью стихнет, а воздух остынет до +11..+12 градусов, на севере города будет немного теплее - до +14 градусов. В пятницу синоптики обещают умеренный северный ветер, а воздух прогреется до +19..+20 градусов.

В Салацгриве в пятницу также ожидается солнечная погода с умеренным северо-западным ветром, температура воздуха поднимется до +18 градусов. Ночью при этом похолодает до +7 градусов.

Еще по этой теме
В ближайшие сутки в Латвии ожидаются сильные дожди

В ближайшие сутки в Латвии ожидаются сильные дожди

В Пурвциемсе идёт дождь... в подъезде

В Пурвциемсе идёт дождь... в подъезде


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Кошки снялись в рекламе новой коллекции Givenchy Wo&Men

Кошки снялись в рекламе новой коллекции Givenchy

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете Wo&Men

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете

ФОТО: За что мы любим Веру Брежневу Showbiz

ФОТО: За что мы любим Веру Брежневу

Новый секси-тренд от Ким Кардашян: кто еще рискнет так выйти? Wo&Men

Новый секси-тренд от Ким Кардашян: кто еще рискнет так выйти?

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 