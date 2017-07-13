Во второй половине дня в четверг в центральном и восточном районах Латвии идут дожди, в Видземе и Селии - сильные грозовые ливни, сообщает агентство ЛЕТА. Температура воздуха составляет +14..+17 градусов, теплее на востоке страны - до +24 градусов.

Вечером в восточных районах ожидаются ливни с грозами, местами они будут очень интенсивными, возможны также град и сильный ветер.

Начиная с запада, небо прояснится, поэтому пятница будет довольно солнечной, больше облаков сохранится на границе с Россией. В восточных приграничных районах дожди прогнозируются до утра пятницы, а в западном и центральном регионах ночью образуется туман.





































































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Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +6..+11 градусов, на побережье - до +15 градусов. Днем потеплеет до +17..+21 градуса.

В Риге дождь закончится вечером в четверг, ночью небо прояснится и в пятницу будет светить солнце. Порывистый северо-западный ветер ночью стихнет, а воздух остынет до +11..+12 градусов, на севере города будет немного теплее - до +14 градусов. В пятницу синоптики обещают умеренный северный ветер, а воздух прогреется до +19..+20 градусов.

В Салацгриве в пятницу также ожидается солнечная погода с умеренным северо-западным ветром, температура воздуха поднимется до +18 градусов. Ночью при этом похолодает до +7 градусов.

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