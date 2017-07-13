Умер экс-министр здравоохранения Арис Аудерс

Арис Аудерс
 

Арис Аудерс. Фото: Ieva Čīka / LETA

В возрасте 55 лет скончался латышский врач, политик и бывший министр здравоохранения Арис Аудерс, об этом свидетельсивует информация портала nekropole.lv.

16 января 2003 года Аудерс, как представитель партии «Jaunais laiks» («Новое время») стал министром здоровья в правительстве Эйнарса Репше.

10 апреля 2003 года обвиняемый KNAB в мошенническом обмане пациентов, Аудерс покинул пост. Его сменила Ингрида Цирцене.

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Позже он подал заявление о выходе из партии Jaunais Laiks. «Я разочаровался в политике и не вижу смысла в дельнейшей публичной деятельности», —говорил Аудерс, отмечая, что и его профессиональная карьера полностью разрушена.

После того, как Арис Аудерс оставил политическую и медицинскую сферы, он вырастил новый сорт ели Sna­ke Auders («Змея Аудерс») и написал книжку о декоративной дендрологии.


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