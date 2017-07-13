«Дело олигархов»: У Рижского замка прошла многолюдная акция протеста

С места акции протеста
 

С места акции протеста. Фото: Ekrānuzņēmums

На организованное Новой консервативной партией (НКП) народное собрание «За законность» у Рижского замка в четверг вечером собралось несколько сотен человек.

Еще по этой теме

Участники собрания выразили недовольство политической средой государства, обнаружившейся в опубликованных записях «переговоров олигархов».

В начале собрания был зачитан манифест, в это время к собранию присоединился также президент Латвии Раймонд Вейонис.

Собравшиеся встретили его овациями.

Реклама

В ходе собрания на сооруженную на площади у Рижского замка сцену поднимались разные люди, требовавшие, например, отставки министра земледелия Яниса Дуклавса и министра сообщения Улдиса Аугулиса.

В руках у участников собрания были плакаты с призывами «Требуем отставки Калнмейерса!», «Долой «Согласие», Нацобъединение, «Единство» и СЗК!», «Депутаты, прислушайтесь к мнению народа!» и другие.

На собрании присутствовали также председатель фракции «Единства» в Рижской думе Вилнис Кирсис, председатель правления партии «Для развития Латвии», депутат Рижской думы Юрис Пуце, юрист Иева Бранте, другие известные в обществе деятели.

Собрание прошло в спокойной атмосфере.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

Еще по этой теме
Глава KNAB: решение прекратить «дело олигархов» было обоснованным

Глава KNAB: решение прекратить «дело олигархов» было обоснованным

«Разговоры олигархов в Rīdzene»: герои «прослушек» до сих пор у власти

«Разговоры олигархов в Rīdzene»: герои «прослушек» до сих пор у власти

Премьер: Для расследования «переговоров олигархов» не следует формировать новую комиссию

Премьер: Для расследования «переговоров олигархов» не следует формировать новую комиссию


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке Showbiz

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете Wo&Men

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете

То ли девушка, а то ли... СМИ гадают, кого Путин вез в машине Wo&Men

То ли девушка, а то ли... СМИ гадают, кого Путин вез в машине

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе Hi-Tech

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе

Акции протеста

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 