«Дело олигархов»: У Рижского замка прошла многолюдная акция протеста

На организованное Новой консервативной партией (НКП) народное собрание «За законность» у Рижского замка в четверг вечером собралось несколько сотен человек.

Участники собрания выразили недовольство политической средой государства, обнаружившейся в опубликованных записях «переговоров олигархов».

В начале собрания был зачитан манифест, в это время к собранию присоединился также президент Латвии Раймонд Вейонис.

Собравшиеся встретили его овациями.

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В ходе собрания на сооруженную на площади у Рижского замка сцену поднимались разные люди, требовавшие, например, отставки министра земледелия Яниса Дуклавса и министра сообщения Улдиса Аугулиса.

В руках у участников собрания были плакаты с призывами «Требуем отставки Калнмейерса!», «Долой «Согласие», Нацобъединение, «Единство» и СЗК!», «Депутаты, прислушайтесь к мнению народа!» и другие.

На собрании присутствовали также председатель фракции «Единства» в Рижской думе Вилнис Кирсис, председатель правления партии «Для развития Латвии», депутат Рижской думы Юрис Пуце, юрист Иева Бранте, другие известные в обществе деятели.

Собрание прошло в спокойной атмосфере.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

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