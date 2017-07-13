В Рижском зоопарке появится «Африканская саванна»

Жираф
 

Жираф. Фото: AP/Scanpix

Департамент городского развития Рижской думы подписал договор с объединением BBA un Tilts о строительстве масштабной экспозиции «Африканская саванна» в Рижском Национальном зоологическом саду.

Проект «Африканская саванна» предусматривает создание новой экспозиции животных на площади 3000 кв. метров рядом с уже существующим Домом жирафов. Проект был начат еще в 2007 году, когда был построен Дом жирафов.

В 2015 году благодаря средствам Рижского городского инфраструктурного фонда был разработан строительный проект всей экспозиции.

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Планируется, что

путешествие по саванне на территории новой экспозиции будет начинаться со знакомства с африканскими лошадьми – зебрами,

у которых, единственных из всех представителей лошадиного рода, окрас в черно-белую полоску, что делает их уникальными.

С зебрами будут соседствовать африканские птицы-носороги. Перед посетителями будет открываться прекрасный вид на вольер с жирафами Ротшильда, а дальше, пройдя по тропе,

гости зоопарка увидят остров обезьян, который станет домом для обезьян-гусаров и других приматов,

обитающих в саванне.

Расходы на строительство «Африканской саванны» запланированы в объеме 2,88 млн евро. Строительный комплекс планируется сдать в эксплуатацию в середине 2018 года.


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